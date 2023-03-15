Ліга Європи

Тренер Ювентуса прокоментував наступний матч.

Головний тренер туринського Ювенуса висловився перед другим матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фрайбурга.

"Ми хочемо забити тут, тому що просто намагатися захищатися при рахунку 0:0 – це не дуже гарна ідея. Фрайбург добре грає на у себе вдома, нам потрібно бути дуже організованими та зосередженими протягом усіх 90+ хвилин.

Нам потрібно робити крок за кроком. Давайте спочатку дійдемо до чвертьфіналу, а потім у неділю ввечері будемо дивитись гру Ювентус — Інтер, яка є Дербі в Італії. Прогрес у Лізі Європи також означає, що матчів буде більше. Ми більше насолоджуватимемося грою, але матимемо набагато менше відпочинку.

Біда Італії в тому, що немає балансу. Ми переходимо від того, що говоримо про одного хлопця як про майбутнього володаря Золотого м’яча, а через тиждень називаємо його провалом. Також є труднощі за межами поля в Італії. Прем'єр-ліга, наприклад, має фінансову перевагу над нами, ми економічно слабкі в порівнянні".

"Ді Марія та К'єза? Дуже малоймовірно, що вони будуть грати із самого початку, оскільки вони повернулись до тренувань лише сьогодні вранці, але вони можуть бути корисними під час матчу.

Душан Влахович був дуже розчарований, що останнім часом не забивав, але фізично все в порядку. Я розслаблений і впевнений, що він незабаром повернеться у списки найкращих бомбардирів. Завтра вранці я оціню К’єзу та Ді Марію, і звідти зможу прийняти рішення щодо стартового складу", — скзав Аллегрі.

Матч між Фрайбургом та Ювентусом розпочнеться о 19:45 за київським часом у четвер, 16 березня.