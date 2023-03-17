Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Єврокубкова частина сезону для донецького Шахтаря й усього українського футболу завершилась найболючішим чином. У матчі на полі роттердамського Феєнорда в "гірників" не вийшло фактично нічого зі запланованого, і зрештою відбулась поразка з приголомшливим рахунком.

При цьому суперникам не потрібно було занадто обтяжувати себе створенням великої кількості гольових моментів, як це було в першій грі, бо команда Ігора Йовічевіча й сама впоралась зі створенням для себе проблем у захисті.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Де Кейп (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Анатолій Трубін — 2,5. У напрямку воріт донеччан у звітній зустрічі було спрямовано порівняно небагато ударів, якщо брати до уваги інші матчі поточної єврокубкової кампанії за їхньої участі. Однак результативність суперників при цьому була вбивчою, і вони зрештою своїми пострілами просто не залишали шансів голкіперу на порятунок воріт. Те, що мав можливість потягнути, Трубін потягнув, однак кількість подібних моментів була незначною.

Юхим Конопля — 2,0. Привезений пенальті в першому таймі зіпсував враження від гри правого захисника, який намагався боротись навіть за несприятливого рахунку на табло. Один-в-один, до речі, Юхим суперникам у боротьбі шансів майже не залишав. Інша справа, що не завжди вдавалось устигати займати вірне позиції.

Валерій Бондар — Микола Матвієнко — 2,0. Помилка центру захисту Шахтаря під час першого пропущеного м'яча була просто кричущою. І хоча в подальшому подібні моменти продовжували виникати, Бондар та Матвієнко все ж таки почали вигравати окремі дуелі, а останній навіть віддав гольовий пас.

Богдан Михайліченко — 2,0. Лівий захисник Шахтаря в цьому матчі не зміг нав'язати боротьбу Джаханбахшу, який чим тільки не займався у власній зоні. У плані наступальних дій Михайличенко також не міг зарадити партнерам, хоча поодинокі передачі з його флангу в першому таймі інколи діставались штрафного.

Тарас Степаненко — 2,0. Важкувато виглядав опорний півзахисник Шахтаря, які й решта команди. І хоча суперникам усе одно непросто вдавалось оминати Тараса на шляху до штрафного, позиційні помилки мали місце й у його виконанні.

Олександр Зубков — 2,0. Кілька непоганих прискорень та спроб дриблінгу, але проблеми з передачами в розвиток атак. Таким був матч для правого півзахисника, на якого, певна річ, робився ключовий акцент в атаці, із огляду на статистику наступів Шахтаря.

Артем Бондаренко — 2,0. Учергове суперникам удалось перекрити шляхи постачання м'ячів до ніг півзахисника Шахтаря, і в підсумку він мав власноруч його знаходити деінде на футбольному полі. Розкриватись перед чужим штрафним Бондаренку також не дозволили.

Георгій Судаков — 2,5. Інший центральний півзахисник донеччан запам'ятався, передусім, своїм дальнім пострілом у поперечину, який за двох попередньо пропущених м'ячів виглядав теж уже як прояв відчаю. У Судакова було кілька непоганих рухів у звітній зустрічі, але в підсумку ні до чого вони не призвели.

Дмитро Криськів — 1,0. Перша гра проти Ренна, яка для півзахисника була напрочуд удалою, так і залишиться поодиноким прикладом у міжнародній кампанії за участі Шахтаря в поточному році. У звітній зустрічі Дмитро був неначе сам не свій, і після двох результативних помилок під час першого тайму його зняли з гри.

Лассіна Траоре — 1,5. У першому таймі м'ячі постійно перелітали буркінійського нападника в чужому штрафному, а коли від нього вимагалсь швидкість, то одразу ставали помітними наслідки важкої травми. Зрештою, поява на полі Келсі в підсумку залишила чимало питань стосовно місця Лассіни на полі з перших хвилин у звітній грі.

Невен Джурасек, Данило Сікан, Єгор Назарина, Іван Петряк — заміни від Йовічевіча за ходом гри не підсилили його команду, а подекуди й призвели до додаткових результативних помилок, як це трапилось у контексті Джурасека та Назарини.

Кевін Келсі — 5,0. Нападник з'явився на полі під завісу суцільно невдалої для його команди гри, але віднайшов гольовий момент та зумів забити. Оплески з трибун Де Кейпа не кожен футболіст гостьової команди може похизуватись подібним.