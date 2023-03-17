Слова наставника після сенсаційного проходу у чвертьфінал Ліги Європи.
РУБЕН АМОРІМ, A BOLA
17 березня 2023, 11:59
Головний тренер Спортінга Рубен Аморім прокоментував перемогу над Арсеналом в 1/8 фіналу Ліги Європи.
"У футболі важливим є лише результат, але треба похвалити моїх хлопців за те, як вони грали, як билися після пропущеного м'яча, на який ми не заслуговували. Наприкінці довелося важко. Особливо у додатковий час. Було дуже тяжко.
Арсенал завжди ставився до нас із повагою. Були раді, що дотягнули до пенальті, але ми цього заслуговували", — сказав Аморім.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Спортінг.