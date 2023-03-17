Ліга Європи

Слова наставника після сенсаційного проходу у чвертьфінал Ліги Європи.

Головний тренер Спортінга Рубен Аморім прокоментував перемогу над Арсеналом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"У футболі важливим є лише результат, але треба похвалити моїх хлопців за те, як вони грали, як билися після пропущеного м'яча, на який ми не заслуговували. Наприкінці довелося важко. Особливо у додатковий час. Було дуже тяжко.

Арсенал завжди ставився до нас із повагою. Були раді, що дотягнули до пенальті, але ми цього заслуговували", — сказав Аморім.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Спортінг.