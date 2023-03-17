Ліга Європи

Форвард голландського клубу поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Нападник Феєнорда Уссама Ідрісі прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря (7:1).

"Ми були гарні в обороні і додавали в інтенсивності попереду, постійно пресингуючи і роблячи правильні рухи граючи проти м'яча. Ми відомі такою манерою гри. Ми ефективно використали свої моменти, але в останні тижні все було по-іншому.

В останні тижні ми часто добре грали в обороні та середній лінії, але не було ефективності в атаці. Ми були нетерплячі, але сьогодні ми були точнішими. Якщо ви швидко забиваєте кілька голів, ви створюєте більше простору на полі і гра стає набагато простіше.

Я зрозумів би, якби після перерви мене замінили через рахунок. Трохи важко було, але, на щастя, тренер дозволив мені продовжувати грати. І тоді я взявся за справу", — наводить слова Ідріссі nos.nl.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.