Ліга Європи

Голкіпер Шахтаря — про виліт з Ліги Європи від Феєнорда (1:7).

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від нідерландського Феєнорда з рахунком 1:7 та завершив свої виступи в єврокубках цього сезону.

Голкіпер "гірників" Анатолій Трубін поділився враженнями від цього протистояння.

"Дуже важкий та сумний день для всіх нас. Але те, що зробила команда, варто поваги. Я дуже гордий бути її частиною. Гордий за кожного в команді.

Вважаю, що ми провели чудову єврокампанію. Враховуючи, що в нас ніхто не вірив та не вірить. Кожен матч ми доводили, що можемо грати та показувати результат. І робили це так, як вміли, завжди щиро та зі 100% віддачею.

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Грали за себе, за всю Україну. Вмотивовані власними мріями, настановами Йовічевіча та вашою неймовірною підтримкою. Ми продовжимо працювати далі ще краще, я впевнений.

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Такі розгромні поразки роблять нас сильнішими. Вже не раз доводили, що вміємо працювати над помилками та розпочинати все з початку з новими силами", — написав Трубін в своєму Instagram.



Дивитися відео голів та огляд матчу Феєнорд — Шахтар ви можете на Football.ua.