Ліга Європи

Тренер Севільї — про майбутній матч.

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар висловився напередодні матчу проти Манчестер Юнайтед в Лізі Європи.

"Це моя перша гра у Лізі Європи. В мене є бажання бути конкурентоспроможним. Ми дуже поважаємо Манчестер Юнайтед, але будемо намагатися виграти матч. Я переконаний, що вони також намагатимуться виграти цей матч.

Маркус Рашфорд? Грає він чи ні, вони мають фантастичних гравців. Вони мають інших нападників на цій позиції. Ми знаємо, що той, хто замінить Рашфорда, буде не гірше", — наводить слова тренера офіційний сайт Севільї.

Матч між Манчестер Юнайтед та Севільєю відбудеться 13 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.