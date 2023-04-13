Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та андалузька Севілья.

Англійський Манчестер Юнайтед та андалузька Севілья зіграють у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на Олд Траффорд.

Ерік тен Гаг, після перемоги над Евертоном (2:0), залучив до стартового складу Варана до центру захисту, тоді як Каземіро та Забітцер розташуються в опорній зоні, а Фернандеш розташується під нападником, яким цього разу буде Марсьяль.

Хосе Менділібар, на тлі нічиєї проти Сельти з Віго (2:2), використав із перших хвилин Буну в рамці воріт, тоді як Монтіель, Маркао та Ньянзу розташуються в лінії оборони, Гудель гратиме в опорній зоні, а Окампос, Ракітич та Торрес вийдуть під нападником, яким стане Ламела.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Маласія — Каземіро, Забітцер — Антоні, Фернандеш, Санчо — Марсьяль.

Запасні: Батленд, Вітек, Лінделеф, Магвайр, Еріксен, Фред, Далот, Веггорст, Пеллістрі, Еланга, Ікбал.



Севілья: Буну — Монтіель, Ньянзу, Маркао, Акунья — Фернандо, Гудель — Окампос, Ракітич, Торрес — Ламела.

Запасні: Дмитрович, Флорес, Теллес, Рекік, Сусо, Мір, Ен-Несірі, Навас, Гомес, Хіль, Баде.



Гра Манчестер Юнайтед — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.