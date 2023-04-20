Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють андалузька Севілья та Манчестер Юнайтед.

Андалузская Севілья та англійський Манчестер Юнайтед зіграють поміж собою матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан на тлі нічиєї в першій грі (2:2).

Хосе Луїс Менділібар вирішив використати з перших хвилин Наваса та Баде до лінії захисту, тоді як Ламела зіграє ліворуч в атаці, а Ен-Несірі очолить напад.

Ерік тен Гаг залучив до стартового складу Магвайра та Лінделефа в центрі оборони, тоді як ліворуч від них зіграє Далот. Еріксен долучиться до центрального трикутника.

Севілья: Буну — Навас, Баде, Маркао, Акунья — Гудель, Фернандо — Окампос, Ракітич, Ламела — Ен-Несірі.

Запасні: Дмитрович, Флорес, Теллес, Рекік, Сусо, Мір, Ньянзу, Торрес, Гомес, Хіль.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Магвайр, Лінделеф, Далот — Еріксен, Каземіро, Забітцер — Антоні, Марсьяль, Санчо.