Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють андалузька Севілья та Манчестер Юнайтед.
Гаррі Магвайр, Getty Images
20 квітня 2023, 21:00
Андалузская Севілья та англійський Манчестер Юнайтед зіграють поміж собою матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан на тлі нічиєї в першій грі (2:2).
Хосе Луїс Менділібар вирішив використати з перших хвилин Наваса та Баде до лінії захисту, тоді як Ламела зіграє ліворуч в атаці, а Ен-Несірі очолить напад.
Ерік тен Гаг залучив до стартового складу Магвайра та Лінделефа в центрі оборони, тоді як ліворуч від них зіграє Далот. Еріксен долучиться до центрального трикутника.
Севілья: Буну — Навас, Баде, Маркао, Акунья — Гудель, Фернандо — Окампос, Ракітич, Ламела — Ен-Несірі.
Запасні: Дмитрович, Флорес, Теллес, Рекік, Сусо, Мір, Ньянзу, Торрес, Гомес, Хіль.
Запасні: Батленд, Вітек, Рашфорд, Маласія, Фред, Шоу, Веггорст, Пеллістрі, Еланга, Ікбал.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Магвайр, Лінделеф, Далот — Еріксен, Каземіро, Забітцер — Антоні, Марсьяль, Санчо.
Гра Севілья — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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