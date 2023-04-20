Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

У четвер, 20 квітня, відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. 8 найсильніших команд змагатимуться за вихід у півфінал турніру. Перші поєдинки цієї стадії відбудуться 11 травня, матчі-відповіді — 18 травня 2023 року.

Як виглядає сітка турніру?

Рома — Феєнорд

Четвер, 20 квітня, 22:00. Стадіо Олімпіко (Рим). Арбітр — Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 0:1

Рахунок першого матчу не на користь римлян, яких вважали фаворитами протистояння. Рідний стадіон "вовки" далеко не завжди цього сезону використовують як фортецю. Якщо винести за дужки поразку від Лаціо, де Рома грала як номінальні гості, то востаннє команда Моурінью поступалася на Стадіо Олімпіко кволому Сассуоло, і було це трохи більше ніж місяць тому.

Феєнорд же навпаки знаходиться у чудовій формі. Якщо не брати до уваги виліт від Аякса в Кубку Нідерландів, то команда Слота востаннє програвала в офіційних матчах аж у жовтні минулого року. Крім того, роттердамці знаходяться в кроці від першого за шість років чемпіонства або другого у 21 столітті. Як не підкріпити такий успіх як мінімум півфіналом європейського кубка?

Орієнтовні склади:

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Матіч, Крістанте, Спінаццола — Пеллегріні, Ель-Шаараві — Абрагам.

Феєнорд: Бейлов — Гертруда, Траунер, Ганко, Гартман — Кокчу, Віффер, Шиманські — Джаханбахш, Гіменес, Ідріссі.

прогноз 2:2

Юніон — Баєр

Четвер, 20 квітня, 22:00. Лотто Парк (Андерлехт). Арбітр — Матео Лаос (Іспанія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 1:1

В першому матчі бельгійці дуже гідно зіграли на полі європейського гранда. Юніон забив першим завдяки зусиллям Боніфаса, проте "фармацевти" відповіли взяттям воріт Вірцем. Загалом, 1:1 — цілком закономірний, тому цілком ймовірно, що сюжет першого матчу повториться в Бельгії.

Обидві команди знаходяться в чудовій формі й давно не відчували гіркоти поразок. На вихідних Юніон обіграв у чемпіонаті аутсайдера Серен з рахунком 2:1, а леверкузенці не зуміли зламати опір Вольфсбурга — 0:0.

В цьому протистоянні і Юніон, і Баєр мають рівні шанси на прохід у півфінал. Єдине, що може зіграти на користь бельгійців — фактор домашнього поля, а також порожній лазарет. Натомість у Баєра все ще не може грати Шик.

Орієнтовні склади:

Юніон: Моріс - Кандусс, Берджес, Мачіда - Нівкоп, Амані, Лунен, Теума, Лапуссен - Вертессен, Боніфас.

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Паласіос, Андріх, Беккер — Адлі — Вірц, Діабі.

прогноз 1:1 — прохід Юніона

Севілья — Манчестер Юнайтед

Четвер, 20 квітня, 22:00. Естадіо Рамон Санчес Пісхуан (Севілья). Арбітр — Соареш Діаш (Португалія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 2:2

Магія Севільї в Лізі Європи продовжує працювати. Команда проводить жахливий сезон в чемпіонаті, побувавши навіть в зоні вильоту, але в ЛЄ іспанці доводять, що можуть виходити з тяжких ситуацій. Так було і на Олд Траффорд тиждень тому. Севілья "горіла" 0:2, але змогла врятувати матч завдяки двом автоголам суперників — 2:2. До матчу-відповіді підопічні Мендилібара підходять у геть іншому настрої. Цьому також сприяла перемога над Валенсією у Ла Лізі й поступове віддалення від зони вильоту, в якій андалузькій команді не личить знаходитись.

Манчестер Юнайтед спробує довести, що нічия вдома — не більше, аніж прикра випадковість. До речі, настрою "червоним дияволам" додає перемога над Ноттінгем Форест в АПЛ — 2:0. Проте кинути всю кадрову міць у тен Гага не вийде, бо лазарет буквально переповнений — не зможуть допомогти команді: Варан, Лісандро, Гарначо, Забітцер, Маласія, Мактоміней і Рашфорд. До всіх бід ще й додалась дискваліфікація Фернандеша. Натомість у суперника не зіграє тільки Монтьєль через перебір жовтих.

Орієнтовні склади:

Севілья: Буну — Навас, Ньянзу, Маркао, Акунья — Фернандо, Гудель, Окампос, Ракитич, Олівер — Ламела.

МЮ: Де Хеа — Ван-Біссака, Магвайр, Ліндельоф, Шоу — Каземіро, Фред — Антоні, Еріксен, Санчо — Марсьяль.

прогноз 0:2

Спортінг — Ювентус

Четвер, 20 квітня, 22:00. Ештадіу Жозе Алвеладе (Лісабон). Арбітр — Франсуа Летексьє (Франція). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 0:1

Результат першого матчу не зовсім відповідає тому, що відбувалося на полі. У Турині Спортінг переграв суперника за всіма статтями, але не зумів реалізувати жодним момент, натомість господарі скористалися чи не єдиним шансом в грі.

Футбольна карма повернулась до Юве на вихідних, коли команда, яка веде відчайдушну боротьбу за зону ЛЧ, програма Сассуоло — 0:1 та майже втратила шанси на потрапляння в топ-4. Але існує запасний вхід до Ліги чемпіонів УЄФА — перемога у Лізі Європи, чим команда Аллегрі і спробує скористатись. На шляху до півфіналу розлючений Спортінг.

Португальці також змагаються за потрапляння у ЛЧ на наступний сезон та відстають від своєї цілі на 7 очок в португальській лізі. До того ж команда Аморіма спіткнулась минулими вихідними, зігравши внічию з Аруокою — 1:1. Матч вийшов доволі емоційним, а на останніх хвилинах суддя вилучив головного тренера "драконів" Аморіма.

В матчі з Юве португальцям не допоможуть Браганса, Кабрал, Паулінью і Сен-Джюст. Туринці не зможуть розраховувати на Де Шільйо, Кіна і, ймовірно, Щесни, якому стало зле під час першого матчу цих команд.

Орієнтовні склади:

Спортінг: Адан — Діоманте, Котс, Рейс — Бельєрин, Угарте, Поут, Сантос — Трінкау, Едвардс — Шерміті.

Ювентус: Перін — Гатті, Бремер, Данило — Куадрадо, Фаджолі, Паредес, Рабіо, Костіч — Ді Марія, Влаходич.