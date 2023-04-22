Румунський спеціаліст дав свій прогноз на переможця Ліги Європи.
МІРЧА ЛУЧЕСКУ, ФК ДИНАМО КИЇВ
22 квітня 2023, 15:59
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу назвав фаворита поточного розіграшу Ліги Європи, де незабаром пройдуть півфінали турніру.
"У Лізі Європи я поставив би на Рому. Моурінью з роками став більш збалансований і його команди демонструють неймовірну агресію, і те, як вони пройшли Фейєнорд, говорить саме за себе.
Я вважаю їх фаворитами, навіть незважаючи на присутність у розіграші Ювентуса", — наводить слова Луческу juventusnews24.com.
Нагадаємо, у першому півфіналі Ліги Європи зіграють Ювентус та Севілья, а у другому Баєр та Рома.