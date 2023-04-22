Ліга Європи

Румунський спеціаліст дав свій прогноз на переможця Ліги Європи.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу назвав фаворита поточного розіграшу Ліги Європи, де незабаром пройдуть півфінали турніру.

"У Лізі Європи я поставив би на Рому. Моурінью з роками став більш збалансований і його команди демонструють неймовірну агресію, і те, як вони пройшли Фейєнорд, говорить саме за себе.

Я вважаю їх фаворитами, навіть незважаючи на присутність у розіграші Ювентуса", — наводить слова Луческу juventusnews24.com.

Нагадаємо, у першому півфіналі Ліги Європи зіграють Ювентус та Севілья, а у другому Баєр та Рома.