Україна

У тренера столичного клубу є проблеми зі здоров'ям.

Після нічийного матчу проти львівського Руху головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу поспілкувався із журналістами.

У коментарі ПРОФУТБОЛ Digital досвідчений румунський фахівець зізнався, що має проблеми зі здоров'ям.

"Як я себе почуваю? Не в тому запитання, не в цьому проблема. Мені потрібна операція на нозі, але зараз не про це.

Ми будемо ще не один раз говорити з президентом і в найближчому майбутньому побачимо, що буде далі.

Проблема в тому, що я мушу зробити цю операцію. Дуже важко продовжувати працювати з цією проблемою, тому я маю вирішити її. Але це не найважливіше", — сказав Луческу.

Відео голів та огляд матчу Рух — Динамо дивіться на Football.ua.