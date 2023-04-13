Україна

Мірча Луческу пояснив, чому не покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення рф.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував ситуацію в Україні під час повномасштабного вторгнення росії.

"Динамо програло попередній чемпіонат із 23 очками від Шахтаря, а через рік виграло вже з відривом у 11 очок. А ще ми виграли Кубок та Суперкубок. Після пандемії прийшла війна, футболу більше немає. Таке вже неможливо. Зараз це дуже складно.

Ми грали в Ужгороді та їхали потягом 13 годин. Потім ми поїхали до Львова, це ще сім-вісім годин. Коли ми грали у єврокубках, то щотижня їздили до Кракова, Львова, Києва, Кишинева. Це надзвичайно складно, але футболом треба жити та не закидати його. Це сентиментальна сторона людей, які абсолютно ні в чому не винні.

У футбол грають лише на 3-4 стадіонах. Хотів здатися, та не можу! Усі іноземні тренери поїхали з України, але я не міг здатися. Я б теж ніколи не поїхав з Корвінула, бо мав неймовірний успіх, але я пішов працювати до збірної. Це важка ситуація, але я не можу зрадити клуб! Якщо я піду, то сам вважатиму це актом зради.

Пропозиції від інших клубів? Була від Фенербахче. Я не міг поїхати з Києва, навіть якщо маю дуже великі проблеми. З команди пішло 11 гравців, а зараз маю п'ятеро, чи шестеро дітей. Забарний поїхав до Англії, Циганков — до Іспанії, Вербич — до Панатінаїкоса, Кендзьора — до ПАОКа. Поки не прийшла пандемія, Динамо вигравало багато матчів, на іграх було багато вболівальників, а потім команда опинилася без них.

Я не заробляю стільки у Динамо, як уявляють собі люди. І питання вже далеко не в грошах. Питання у тому, щоб вистояти! Як для клубу, так і для усього футболу в Україні. Я хотів би зробити те саме в Румунії, але це було неможливо", - наводить слова Луческу Gazeta Sporturilor.

Раніше повідомлялося, що Луческу планує поїхати на матч проти Руху, незважаючи на проблеми зі здоров'ям.