Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Ліги Європи, який пройде 11 травня і розпочнеться о 22:00.

У четвер, 11 травня, римська Рома на своєму полі прийме леверкузенський Баєр у рамках першого півфінального матчу Ліги Європи.

РОМА — БАЄР

ЧЕТВЕР, 11 ТРАВНЯ, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Рома має чудові шанси виграти два єврокубки поспіль. Торік команді Моурінью підкорилась Ліга конференцій, а наразі вони в кроці від фіналу Ліги Європи.

Рома стартувала в плей-оф Ліги Європи зі стадії 1/16 фіналу. Вже там у римлян виникли проблеми з Зальцбургом — перший матч вони програли (0:1), але виправили ситуацію через тиждень (2:0). В 1/8 фіналу "вовки" перемогли Реал Сосьєдад за сумою двох матчів (2:0). А у чвертьфіналі вибили кривдника Шахтаря Феєнорд. В першому матчі римляни поступились (0:1), але на своєму стадіоні придушили опір суперника — 4:1.

Баєр також стартував в плей-оф зі стадії 1/16, де їм одразу випав непростий суперник — Монако. Французька і німецька команди видали неймовірне гольове шоу у двох матчах, з якого переможцем вийшов колектив Хабі Алонсо. Німці перемогли з загальним рахунком — 6:5. Далі були дві перемоги над Ференцварошем з однаковим рахунком 2:0. А у чвертьфіналі "фармацевти" здолали Юніон — 5:2.

Напередодні єврокубкового матчу команда Моурінью вдома поступилась Інтеру в рамках Серії А. Та й загалом форма "вовків" залишає бажати кращого. Команда не може перемогти у чотирьох матчах поспіль. Щоправда, три матчі з цих чотирьох були проти Аталанти, Мілана та Інтера.

За чотири тури до закінчення чемпіонату римляни йдуть на сьомій сходинці, тож вони ризикують взагалі залишитись без єврокубків.

Леверкузен набрав неймовірну форму після приходу Хабі Алонсо на тренерський мостик команди. "Фармацевти" тримали безпрограшну серію з лютого, але минулими вихідними вони несподівано поступились Кельну вдома (1:2).

Що стосується кадрової ситуації, то обидві команди підходять до матчу в оптимальних складах. Римляни не можуть розраховувати на Карсдорпа і Кумбулла. Німці — на Луньова і Шика. Але варто зазначити, що всі ці гравці давно травмовані, за винятком Кумбулла. До речі, на днях футболіст успішно переніс операцію хрестоподібної зв'язки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Крістанте, Матич, Спінаццола — Дібала, Пеллегріні — Абрагам.

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Паласіос, Андріх, Баккер — Вірц, Діабі — Гложек.

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