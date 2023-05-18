Ліга Європи

Наставник "фармацевтів" вважає, що команда здатна пробитись у фінал ЛЄ.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо поділився думками перед другим півфіналом Ліги Європи проти римської Роми.

"Ми добре підготувалися, у протистоянні ще нічого не вирішено, і наша мета – щоб люди пам'ятали цю гру ще багато років та щоб ці спогади були приємними. Хлопці готові, і, сподіваюся, це буде перший із багатьох півфіналів Баєра.

У Римі була рівна гра, і ми думаємо, що сьогодні буде те саме. Я відчуваю енергію та настрій команди. Ми викладатимемося до останньої секунди, тому що у нас є шанс вийти у фінал", - сказав іспанець.

Нагадаємо, перший матч закінчився мінімальною перемогою римлян — 1:0. Анонс і прогноз сьогоднішнього поєдинку читайте в нашому матеріалі.

Друга зустріч Баєра і Роми розпочнеться о 22:00. Football.ua проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.