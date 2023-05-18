Ліга Європи

Португалець вважає, що мінімальна перемога тиждень тому нічого не значить в контексті сьогоднішнього двобою.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью поділився думками перед другим півфіналом Ліги Європи проти німецького Баєра.

"Важко сказати, як складеться матч. Ми хочемо вийти у фінал, але я не знаю, чи буде додатковий час, чи серія пенальті. Нам нічого не гарантовано. Попереду ще довгий шлях.

Ми дуже хочемо виграти цей півфінал для вболівальників. Вони неймовірні й заслуговують на радість. Але ми маємо зіграти безпомилково, щоб вийти у фінал. Я не думаю про минуле. Не згадую свої минулі фінали. Я думаю тільки про сьогодення", — сказав португалець.

Нагадаємо, перший матч закінчився мінімальною перемогою римлян — 1:0. Анонс і прогноз сьогоднішнього поєдинку читайте в нашому матеріалі.

Друга зустріч Баєра і Роми розпочнеться о 22:00. Football.ua проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.