Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють андалузька Севілья та туринський Ювентус.

Андалузька Севілья та туринський Ювентус зіграють у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА на Рамон Санчес Пісхуан на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.

Хосе Луїс Менділібар вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців,

Массіміліано Аллегрі, у свою чергу, залучив до стартового складу Бремера та Гатті до трійки центральних захисників, тоді як Фаджолі та Ілінг зіграють у центральній лінії, а напад очолить Кін.

Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Ракітич — Окампос, Торрес, Хіль — Ен-Несірі.

Запасні: Дмитрович, Флорес, Монтіель, Теллес, Рекік, Сусо, Мір, Ламела, Гомес, Орміго, Буено.



Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Гатті — Куадрадо, Рабьо, Локателлі, Фаджолі, Ілінг — Ді Марія — Кін.