Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють андалузька Севілья та туринський Ювентус.
Мойзе Кін, Getty Images
18 травня 2023, 21:03
Андалузька Севілья та туринський Ювентус зіграють у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА на Рамон Санчес Пісхуан на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.
Хосе Луїс Менділібар вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців,
Массіміліано Аллегрі, у свою чергу, залучив до стартового складу Бремера та Гатті до трійки центральних захисників, тоді як Фаджолі та Ілінг зіграють у центральній лінії, а напад очолить Кін.
Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Ракітич — Окампос, Торрес, Хіль — Ен-Несірі.
Запасні: Дмитрович, Флорес, Монтіель, Теллес, Рекік, Сусо, Мір, Ламела, Гомес, Орміго, Буено.
Запасні: Пінсольо, Перін, К’єза, Влахович, Алекс Сандро, Мілік, Костич, Міретті, Ругані, Паредес, Барб’єрі.
Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Гатті — Куадрадо, Рабьо, Локателлі, Фаджолі, Ілінг — Ді Марія — Кін.
Гра Севілья — Ювентус почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.