Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 18 травня 2023 року, 22:00.

Севілья у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграла туринський Ювентус (2:1).

Перемогу "нервіонцям" принесли забиті м'ячі у виконанні Сусо та Ламели. У складі "старої синьйори" єдиним голом відзначився Влахович.

У першій грі було зафіксовано нічию з рахунком 1:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Ювентус у Лізі Європи-2022/23:

Севілья — Ювентус 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Сусо, 71, Ламела, 95 — Влахович, 65

Севілья: Буну — Навас (Гомес, 106), Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Ракітич — Окампос (Ламела, 70), Торрес (Сусо, 61), Хіль (Монтіель, 100) — Ен-Несірі.



Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Гатті — Куадрадо (Мілік, 106), Рабьо, Локателлі (Міретті, 86), Фаджолі (Паредес, 41), Ілінг (Костич, 85) — Ді Марія (К’єза, 63) — Кін (Влахович, 63).



Попередження: Акунья, Сусо, Монтіель — Кін, Данило, Міретті, Паредес



На 115-й хвилині був вилучений Маркос Акунья (Севілья) (друге попередження).