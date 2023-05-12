Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 11 травня 2023 року, 22:00.

Туринський Ювентус у першому півфінальному матчі Ліги Європи на своєму полі не зміг обіграти Севілью. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 26 хвилині, коли результативним ударом у складі гостей відзначився Ен-Несірі. Господарі поля відігралися на сьомій компенсованій хвилині до другого тайму, коли голом відзначився Гатті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Севілья у півфіналі Ліги Європи-2022/23:

Ювентус — Севілья 1:1

Голи: Гатті, 90+7 — Ен-Несірі, 26

Ювентус: Щесни — Данило, Бонуччі (Гатті, 60), Алекс Сандро — Куадрадо, Рабьо, Локателлі, Міретті (К’єза, 46), Костич (Ілінг, 46) — Ді Марія (Погба, 70) — Влахович (Мілік, 61).



Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Ракітич — Окампос (Монтіель, 34), Торрес (Гомес, 73), Хіль — Ен-Несірі.



Попередження: Рабьо, Локателлі, К’єза — Ракітич, Хіль, Баде, Ламела