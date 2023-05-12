Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 11 травня 2023 року, 22:00.
Ювентус — Севілья, Getty Images
12 травня 2023, 07:30
Туринський Ювентус у першому півфінальному матчі Ліги Європи на своєму полі не зміг обіграти Севілью. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 26 хвилині, коли результативним ударом у складі гостей відзначився Ен-Несірі. Господарі поля відігралися на сьомій компенсованій хвилині до другого тайму, коли голом відзначився Гатті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Севілья у півфіналі Ліги Європи-2022/23:
Ювентус — Севілья 1:1
Голи: Гатті, 90+7 — Ен-Несірі, 26
Ювентус: Щесни — Данило, Бонуччі (Гатті, 60), Алекс Сандро — Куадрадо, Рабьо, Локателлі, Міретті (К’єза, 46), Костич (Ілінг, 46) — Ді Марія (Погба, 70) — Влахович (Мілік, 61).
Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Ракітич — Окампос (Монтіель, 34), Торрес (Гомес, 73), Хіль — Ен-Несірі.
Попередження: Рабьо, Локателлі, К’єза — Ракітич, Хіль, Баде, Ламела