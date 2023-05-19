Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 18 травня 2023 року, 22:00.

Рома у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи в гостях зіграла внічию з леверкузенським Баєром.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0, що означало, що команда Жозе Моурінью вийшла у фінал турніру за рахунок домашньої перемоги з рахунком 1:0.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Рома у Лізі Європи-2022/23:

Баєр — Рома 0:0 (перший матч — 0:1)

Баєр: Градецькі – Тапсоба, Та (Амірі, 86), Інкап'є – Фрімпонг, Демірбай, Паласіос (Гложек, 80), Баккер (Адлі, 73) – Діабі, Віртц – Азмун

Рома: Руй Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік (Смоллінг, 78), Бове, Матич, Пеллегріні, Спінаццола (Залевський, 34) – Абрагам, Белотті (Вейналдум, 46)