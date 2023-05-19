У німецького клубу виникли кадрові проблеми з футболістами.
Янн Зоммер, Getty Images
19 травня 2023, 11:59
Воротар Баварії Янн Зоммер та півзахисник Серж Гнабрі можуть пропустити найближчий поєдинок своєї команди у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, у 34-річного швейцарця проблеми із шлунково-кишковим трактом, через що Зоммер пропустив кілька останніх тренувань.
Також у загальній групі не тренується 27-річний німець, який продовжує поновлення після травми. Його навантаження контролюють та поступово залучають до серйозних вправ.
Зазначається, що 34-річний камерунський нападник Ерік-Максим Шупо-Мотінг продовжує перебувати у лазареті через проблеми з колінами.
Нагадаємо, матч Баварія – Лейпциг відбудеться завтра, 20 травня, о 19:30 за київським часом.