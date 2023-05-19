Німеччина

У німецького клубу виникли кадрові проблеми з футболістами.

Воротар Баварії Янн Зоммер та півзахисник Серж Гнабрі можуть пропустити найближчий поєдинок своєї команди у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у 34-річного швейцарця проблеми із шлунково-кишковим трактом, через що Зоммер пропустив кілька останніх тренувань.

Також у загальній групі не тренується 27-річний німець, який продовжує поновлення після травми. Його навантаження контролюють та поступово залучають до серйозних вправ.

Зазначається, що 34-річний камерунський нападник Ерік-Максим Шупо-Мотінг продовжує перебувати у лазареті через проблеми з колінами.

Нагадаємо, матч Баварія – Лейпциг відбудеться завтра, 20 травня, о 19:30 за київським часом.