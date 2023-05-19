Ліга Європи

Іспанець висловився після виходу у фінал ЛЄ.

Півзахисник Севільї Сусо прокоментував перемогу над Ювентусом у півфіналі ЛЄ. Нагадаємо, за сумою двох матчів іспанці перемогли італійців з загальним рахунком 3:2.

"Я добре знаю Ювентус. Вони мають сильну команду. Але і Манчестер Юнайтед теж був сильний. Ми раді своїй грі та виходу у фінал.

Рома — типова команда Моурінью. Він чудовий тренер і знає, як потрібно грати у таких матчах. Треба подумати про останні матчі у чемпіонаті, а потім зосередитися на фіналі", - сказав Сусо.

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