Ліга Європи

Римляни не зможуть розраховувати на аргентинця.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью запевнив, що Пауло Дібала не відновитися від травми до фіналу Ліги Європи з Севільєю.

"Я думаю, що він не зможе грати. Але я сподіваюся, що він зможе бути на лаві запасних. Якщо Пауло зможе бути на лаві запасних і зможе вийти на 15-20 хвилин, я вже щасливий", — цитує Моурінью GIFN.

Фінал Ліги Європи Рома — Севілья відбудеться 31 травня.

Пауло в поточному сезоні забив 16 голів та віддав вісім гольових передач у 36 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома хоче продовжити контракт з Дібалою.