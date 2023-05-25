Римляни не зможуть розраховувати на аргентинця.
ПАУЛО ДІБАЛА, GETTY IMAGES
25 травня 2023, 20:12
Головний тренер Роми Жозе Моурінью запевнив, що Пауло Дібала не відновитися від травми до фіналу Ліги Європи з Севільєю.
"Я думаю, що він не зможе грати. Але я сподіваюся, що він зможе бути на лаві запасних. Якщо Пауло зможе бути на лаві запасних і зможе вийти на 15-20 хвилин, я вже щасливий", — цитує Моурінью GIFN.
Фінал Ліги Європи Рома — Севілья відбудеться 31 травня.
Пауло в поточному сезоні забив 16 голів та віддав вісім гольових передач у 36 матчах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома хоче продовжити контракт з Дібалою.