Італія

Римляни задоволені прогресом аргентинця.

Рома має намір продовжити контракт з нападником Пауло Дібалою, повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, римляни хочуть продовжити контракт чемпіона світу в складі збірної Аргентини до літа 2026 року, а також збільшити йому зарплату до 6 мільйонів євро, а також скасувати клаусулу, яка сягає 20 мільйонів євро. Нагадаємо, що чинний контракт Дібали з Ромою діє до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що зв'язка Абрагам-Дібала принесла Ромі перемогу над Фіорентиною у матчі з вилученням екс-гравця Шахтаря.