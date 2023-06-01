Ліга Європи

Керманич римлян прокоментував програний фінал Ліги Європи.

Італійська Рома напередодні поступилась андалузькій Севільї у вирішальному матчі Ліги Європи УЄФА.

Севілья — Рома 1:1 (4:1 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "вовків" Жозе Моурінью оцінив виступ команди цього вечора.

"Перед грою я сказав, що ми або підемо звідси з Кубком УЄФА, або підемо мертвими. Отже, ми мертві. Ми смертельно втомилися фізично, смертельно втомилися психологічно, смертельно втомилися, тому що ми вважаємо, що це несправедлива поразка з багатьма інцидентами, про які можна багато чого сказати після гри.

Так, ми смертельно втомлені, але пишаємось собою. Я завжди кажу, що ви можете програти футбольний матч, але ніколи не програєте свою гідність чи професіоналізм. Я виграв п'ять європейських фіналів до цього, але програв цього разу. Однак цього разу я повернусь додому більш гордим, аніж будь-коли. Хлопці віддали абсолютно все в цьому сезоні.

Ми дбаємо про футболку цього клубу, дбаємо про його історію, сприймаємо речі серйозно, працюємо зі смиренністю та віддаємо все, що можемо дати. Кожен із нас реагує на невдачі по-різному, хтось плаче, хтось ні, але правда в тому, що нам усім дуже сумно. Ми повертаємося смертельно втомлені, відчуваючи, що цей результат — несправедливий.

Це була напружена, чоловіча, яскрава гра з суддею, який здавався іспанцем, а не англійцем. Увесь час було жовте світло — там, там, там. Про несправедливість свідчить той факт, що Ламела повинен був отримати другу жовту, але він цього не зробив, і в підсумку він реалізував пенальті в серії", — заявив португальський фахівець.

Заключний матч сезону Рома проведе вдома в рамках Серії A проти Спеції.