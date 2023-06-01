Ліга Європи

Керманич андалузців прокоментував подальшу участь у проєкті клубу.

Андалузька Севілья напередодні здолала італійську Рому у вирішальному матчі Ліги Європи УЄФА.

Севілья — Рома 1:1 (4:1 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "нервіонців" Хосе Луїс Менділібар розповів про свої перспективи і в подальшому очолювати колектив.

"Лише у відпустці я зможу справді осягнути те, чого ми досягли впродовж цього сезону. У нас було завдання — приїхати сюди на два місця та вивести команду із зони вильоту в Ла Лізі, але в підсумку ми можемо тільки подякувати клубу за можливість тренувати цих чудових гравців.

Очолити команду в такий складний період для будь-якого тренера буде неначе грою в лотерею. Що ж, моїй команді пощастило з виграшним квитком.

Тепер настав час насолодитися цим моментом і подумати про те, щоб насолодитися ним разом з усіма вболівальниками Севільї.

Контракт? Думаю, незабаром ми поговоримо про це з керівництвом клубу. Мені тут дуже комфортно. Я провів відмінний час разом із своєю командою, і хлопці дали мені у відповідь усе, що я від них вимагав. У нас дуже хороший союз.

Чи поновлювати угоду, чи ні — не нам із моїми помічниками вирішувати. Може статись так, що ми залишимось. У нас було певне завдання, а зараз роботу зроблено. Я завжди казав, що так і має бути", — заявив іспанський фахівець.

Заключний матч сезону Севілья проведе в гостях у рамках Ла Ліги проти Реала Сосьєдад.