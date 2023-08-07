Вкрай захоплююче завершилося жеребкування другого за значимістю єврокубкового турніру.
ЗОРЯ - ДНІПРО-1, УПЛ
07 серпня 2023, 14:25
У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Ліги Європи. Нагадаємо, що від України у другому за значимістю турнірі виступають дві команди.
Таким чином, волею жеребкування, Дніпро-1 може зіграти проти луганської Зорі у плей-оф Ліги Європи. Але є, звісно, одна умова: колективу Олександра Кучера треба пройти празьку Славію.
З переможцем пари Дніпро-1 – Славія луганська Зоря зіграє 24 та 31 серпня.