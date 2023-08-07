Ліга Європи

Вкрай захоплююче завершилося жеребкування другого за значимістю єврокубкового турніру.

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Ліги Європи. Нагадаємо, що від України у другому за значимістю турнірі виступають дві команди.

Таким чином, волею жеребкування, Дніпро-1 може зіграти проти луганської Зорі у плей-оф Ліги Європи. Але є, звісно, одна умова: колективу Олександра Кучера треба пройти празьку Славію.

З переможцем пари Дніпро-1 – Славія луганська Зоря зіграє 24 та 31 серпня.