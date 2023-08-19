Ліга Європи

Керманича дивує, що після того, як команда пройшла Дніпро-1, треба грати з суперником, що фінішував гірше в минулому сезоні.

Головний тренер Славії Індрих Трпішовскі прокоментував майбутнє протистояння з Зорею в рамках кваліфікації Ліги Європи.

"Зоря? Цікаво, це парадокс. У четвертому турі ми зустрінемося з командою, яка в турнірній таблиці чемпіонату України завершила сезон на одне місце нижче Дніпра-1. Я вважаю, що це аномалія, але це добре для нас.

Український футбол дуже впізнаваний, схожий. Ми ще не дуже придивлялися до Зорі, хоча вже вислали скаутів, і виглядає, що це команда за стилем, дуже схожа на Дніпро-1. Також перевага для гравців, що нам не потрібно їхати далеко", — заявив тренер Славії Індрих Трпішовскі.

Зазначимо, що перший матч між командами відбудеться в четвер, 24 серпня, на Еден Арені в Празі.

Нагадаємо, раніше стала відома бригада арбітрів на перший матч Зорі проти Славії.