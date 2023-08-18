Ліга Європи

Наставник чеської команди поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер чеської Славії Індржих Трпішовскі прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1.

"Матч багато в чому залежав від результату першої гри. Хоч ми цього й не хотіли, у нас не було темпу у першому таймі, і ми грали дуже обережно. Ми хотіли підійти до матчу так, щоб повністю контролювати ситуацію, тому півзахист був посилений, щоб ми могли максимально контролювати м'яч, а потім бути небезпечними біля чужих воріт. Ми не хотіли підпускати суперника.

Це було виконано лише частково, тому що у першому таймі ми дуже добре грали в обороні, у нас був захист трохи нижче, щоб перехоплювати м'ячі за спиною. Нам це вдалося, але, на жаль, не вдалося в атакуючій фазі на чужій половині поля. Ми втратили багато м'ячів, ми були неточні, у нас не було хорошого руху. Це була тьмяна гра, без емоцій.

Незважаючи на це, ми проклали собі шлях до трьох шансів, ми двічі були одні перед воротарем і могли вирішити долю матчу набагато раніше. На жаль, ми не реалізували жодної атаки, потім воротар упіймав удар під поперечину. Потім ми безглуздо втратили м'яч перед своїми воротами та пропустили на останній секунді. На наш погляд, перший тайм був розчаруванням з погляду результату і результативності.

У другому таймі наша гра значно покращилася, хоча він розпочався з гольового моменту для суперника. Але потім наша результативність пішла вгору, ми забили гол після гарних дій, і ми мали багато інших небезпечних моментів. Ми хотіли перевести матч на свій бік, але, на жаль, не потрапляли у ворота з добрих позицій. Воротар суперника зробив чудові сейви, через що матч завершився внічию. Загалом ми повинні були зіграти краще та переконливіше, особливо у першому таймі. Це був один із наших найгірших виступів останнім часом.

Звісно, ми цінуємо хорошу підтримку вболівальників. Вчора з деякими ми зустрічалися у місті, тепер вони навіть під'їхали до готелю перед матчем. Це просто нереально, що в будній день ми мали домашню атмосферу, люди здорово аплодували. Ми дуже вдячні за це і, незважаючи на те, що нам протистояв справді добрий суперник, ми шкодуємо, що не виступили краще та не довели матч до перемоги. Вболівальники заслуговували від нас на кращу гру, особливо в першому таймі.

Луганська Зоря чекає на вас у раунді плей-оф? Парадокс у багатьох сенсах. У четвертому раунді ми зустрінемося з командою, яка у чемпіонаті України посіла місце нижче за Дніпро-1. Це аномалія для нас, але це добре. Там буде схожий стиль гри суперника, на який ми спираємось. Український футбол дуже схожий. Це перевага для гравців на полі, у тому числі тому, що нам не потрібно їхати далеко.

Ми дійсно зробили все можливе, щоб бути в груповому етапі єврокубків, і безперечно Ліга Європи наш пріоритет. Ми хочемо потрапити до Ліги Європи і зробимо для цього все, але коли ви маєте гарантію групової стадії, це велике полегшення. Важливо, що гравці зможуть проявити себе в Європі, набратись досвіду, уболівальники можуть розраховувати на поїздки. Думаю, це допоможе нам у наступній дуелі. У першому таймі на нас трохи вплинув той факт, що команда дуже хотіла впевненості. Ми зробили перший крок, а попереду другий", — наводить слова Трпішовскі прес-служба чеського клубу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги Європи між Дніпром-1 та Славією.