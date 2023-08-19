Ліга Європи

Перший матч українська команда проведе в Празі.

Зоря в рамках поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги Європи буде протистояти чеській Славії.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, перший матч між командами, що відбудеться в Празі, обслужить бригада арбітрів з Естонії.

Головним суддею буде працювати Крісто Тохвер. Допомагати на бокових лініях йому будуть Сілвер Коїв та Стін Клаасен, а четвертим арбітром — Йонас Яановітс.

Нагадаємо, що перший матч між командами відбудеться в четвер, 24 серпня, на Еден Арені в Празі. Зоря спробує помститися за Дніпро-1.