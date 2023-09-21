Ліга Європи

Єврокубковий поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Сьогодні, 21 вересня, відбудеться матч стартового туру групового етапу Ліги Європи, в якому молдавський Шериф на своєму полі зіграє проти італійської Роми.

У стартовому складі молдавської команди, яку раніше очолював Юрій Вернидуб, вийде український воротар Максим Коваль.

Для 30-річного українця це буде 13 матч цього сезону. До цього він провів 12 ігор, з яких чотири на нуль за 13 пропущених м'ячів.

Нагадаємо, матч Шериф — Рома розпочнеться о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.