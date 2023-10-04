Ліга Європи

Представники УАФ матимуть чимало відповідальної роботи.

На наступний день після завершення зустрічей у рамках Ліги чемпіонів УЄФА традиційно відбуватимуться протистояння в Лізі Європи.

Українські команди цього року не виступають на груповому етапі цього змагання, проте воно не мине без наших представників.

Бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним у складі бокових рефері Олександра Беркута та Дмитра Запороженка й четвертого рефері Ярослава Козика отримали призначення на дуже важливий матч у рамках квартету B поміж французьким Марселем та англійським Брайтоном.

Допомагатимуть їм арбітри VAR із Польщі — Піотр Ласік та Томаш Квятковський.

Нагадаємо, що "чайок" очолює колишній головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Окрім цього, Брайтон програв у першому турі грецькому АЕКу (2:3), а Марсель зіграв унічию з амстердамським Аяксом (3:3).

Матч Марсель — Брайтон відбудеться 5 жовтня, о 19:45.