Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють Ліверпуль та Юніон Сент-Жилуаз.

Англійський Ліверпуль та бельгійський Юніон Сент-Жилуаз зіграють матч другого туру Ліги Європи УЄФА в рамках квартету E на полі стадіону Енфілд.

Юрген Клопп, після поразки від лондонського Тоттенгема (1:2), залучив до стартового складу Трента та Цимікаса на флангах захисту, тоді як Конате й Кванса складатимуть пару в центрі оборони, а Гравенберх, Ендо та Елліотт складатимуть трикутник у центрі поля. Жота та Нуньєс гратимуть у ланці атаки.

Александер Блессін, на тлі нічиєї проти французької Тулузи (1:1), використав із перших хвилин Матіду в трійці центральних захисників, тоді як на лівому фланзі гратиме Терхо, а Амура долучиться до пари нападників.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Кванса, Цимікас — Гравенберх, Ендо, Елліотт — Салах, Жота, Нуньєс.

Запасні: Ярош, Мрожек, Гомес, ван Дейк, Діас, Собослаї, А. Мак Аллістер, Джонс, Е. Робертсон, Матіп, Чемберс, Доак.



Юніон Сент-Жилуаз: Моріс — Кастро-Монтес, К. Мак Аллістер, Берджесс, Матіда, Терхо — Амані, Вангаутте, Пуертас — Нільссон, Амура.

Запасні: Імбрехтс, Венссенс, Расмуссен, Екерт, Лапуссен, Теклаб, Родрігес, Сайкс, Садікі, Гейгевелде, Лейсен.



Гра Ліверпуль — Юніон Сент-Жилуаз почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.