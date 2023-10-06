Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 5 жовтня 2023 року, 19:45.

Вест Гем у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи в гостях обіграв німецький Фрайбург (2:1).

Перемогу "молотобійцям" принесли забиті м'ячі у виконанні Пакети та Агерда, а у складі господарів поля єдиним результативним ударом відзначився Шаллаї.

Для Вест Гема це була друга перемога поспіль і команда Девіда Моєса вже 17 ігор поспіль не поступається у єврокубках, а для Фрайбурга це перша поразка після перемоги у першому турі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фрайбург — Вест Гем в 2 турі Ліги Європи УЄФА:

Фрайбург – Вест Гем 1:2

Голи: Шаллаї, 49 — Пакета, 8, Агерд, 66.

Фрайбург: Атуболу, Кюблер (Вайсгаупт, 76), Лінгарт, Гінтер, Сідія, Гріфо (Бройніг, 87), Гьофлер, Еггештайн (Рель, 76), Шаллаї, Гьолер (Філіп, 76), Адаму (Доан, 46).

Вест Гем: Фабіанські, Керер (Емерсон, 71), Агерд, Мавропанос, Цоуфал, Ворд-Прауз (Інгз, 90), Альварес, Форнальс (Соучек, 71), Пакета (Мубама, 90), Кудус (Бенрахма, 80), Боуен.

Попередження: Гьофлер — Альварес.