УЄФА на своєму офіційному сайті назвав імена номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками матчів другого туру групового етапу Ліги Європи.

На нагороду претендують четверо футболістів:

- захисник Аталанти Маттео Руджері — один гол, шість відборів та 89% точних передач у грі зі Спортінгом (2:1);

- півзахисник Вест Гема Лукас Пакета — забитий м'яч та 74% точних передач у зустрічі з Фрайбургом (2:1);

- нападник Роми Андреа Белотті — дубль і чотири створені гольові моменти у матчах проти Серветта (4:0);

- форвард празької Славії Моймир Хитіл — дубль, чотири створені гольові моменти та одна гольова передача у грі з Шерифом (6:0).

Проголосувати за найкращого гравця можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена чотирьох номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких потрапили — нападник Бачки Тополи Мілош Пантович, форвард Вільярреала Александер Серлот, півзахисник Мольде Еміль Брейвік та хавбек Вест Гема Лукас Пакета.

Incredible headers, elite technique or powerful drives...



Which #UEL goal impressed you most? 🤷 Click below to vote!@Heineken || #UELGOTW