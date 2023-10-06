Ліга Європи

Також УЄФА назвав претендентів на звання автора найкращого голу тижня.

УЄФА на своєму офіційному сайті назвав імена номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками матчів другого туру групового етапу Ліги Європи.

На нагороду претендують четверо футболістів:

- захисник Аталанти Маттео Руджері — один гол, шість відборів та 89% точних передач у грі зі Спортінгом (2:1);

- півзахисник Вест Гема Лукас Пакета — забитий м'яч та 74% точних передач у зустрічі з Фрайбургом (2:1);

- нападник Роми Андреа Белотті — дубль і чотири створені гольові моменти у матчах проти Серветта (4:0);

- форвард празької Славії Моймир Хитіл — дубль, чотири створені гольові моменти та одна гольова передача у грі з Шерифом (6:0).

Проголосувати за найкращого гравця можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена чотирьох номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких потрапили — нападник Бачки Тополи Мілош Пантович, форвард Вільярреала Александер Серлот, півзахисник Мольде Еміль Брейвік та хавбек Вест Гема Лукас Пакета.

Incredible headers, elite technique or powerful drives...



Which #UEL goal impressed you most? 🤷 Click below to vote!@Heineken || #UELGOTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 5, 2023

Віддати свій голос за один із гольових ударів можна на сайті УЄФА.