Ліга Європи

Цікава тактика виховання футболістів від італійського фахівця.

Легендарний італійський центральний півзахисник Дженнаро Гаттузо нині продовжує призвичаюватись до роботи в якості головного тренера, і нещодавно йому запропонували очолити французький Марсель.

Але бойовий характер 45-річного фахівця нікуди від зміни діяльності не подівся, тож його нинішнім підопічним доводиться звикати працювати під жорстким тиском та контролем.

Про свої власні методи виховання гравців керманич розповів у останньому інтерв’ю перед грою проти грецького АЕКа в рамках Ліги Європи УЄФА.

"Я пам’ятаю часи, коли ми з головним тренером АЕКа Матіасом Альмейдою ще були футболістами та були схожі за стилем гри. Із ним було важко мати справу, як футболістом, і буде важко мати справу, як із тренером, бо в нього є своя філософія, яка мені подобається, і він хороший тактик.

Якщо на хвилинку абстрагуватись від афіші, можна подумати, що це буде матч Ліги чемпіонів. Перемога для нас є обов'язковою, буде аншлаг і гаряча атмосфера на трибунах.

Ми повинні будемо підтримувати свою мотивацію на належному рівні впродовж 90 хвилин. Перед нами буде геть інший суперник, аніж Брайтон та Аякс.

Але це все одно ще не вирішальна гра, бо в нас будуть і інші. Проте для мене має значення лише перемога, але тільки в контексті загального шляху до плей-оф.

Я не люблю, коли люди просто кажуть, що Марсель добре грає. Я хочу, щоб вони також були частиною команди, яка перемагає. І я не хочу чути про суддівство, невезіння чи нещастя. Якщо ми змінимо цей менталітет, ми зможемо виховувати лідерів. Ти точно ніколи не станеш ним сам по собі.

Кондогбія? Я думаю, що він принесе нам багато користі, бо він має унікальні характеристики з точки зору досвіду та лідерства.

Він приносить нам щось відмінне від Верету та Ронж’є, особливо в його здатності прискорювати гру та йти вперед.

Але я мушу також навчати кожного з своїх гравців усьому. Навіть, як правильно одягати шкарпетки перед виходом на поле. Кожна деталь має значення. Я знищую своїх гравців критикою навіть за такі дрібниці.

Ми проаналізували суперника й побачили, наприклад, що вони дуже добре грають на стандартах. Ми розробили план протидії цьому, тому кожен має дотримуватись його до кінця", — заявив італійський фахівець.

Матч Марсель — АЕК відбудеться 26 жовтня, о 19:45.