Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи D, у якому зіграють польський Ракув та лісабонський Спортінг.

Польський Ракув у рамках третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА в квартеті D прийматиме лісабонський Спортінг.

Давід Шварга, після поразки від Гурніка Забже (1:2), залучив до стартового складу Арсенича до трійки центральних захисників, тоді як до центральної вісі повернулись Плавшич та Берггрен, а Цебуля та Єбоа зіграють обабіч Црнаца в атаці. Владислав Кочергін зберіг за собою місце в центрі поля.

Рубен Аморім, у порівнянні з поразкою проти бергамаської Аталанти (1:2), використав із перших хвилин Ісраела в рамці воріт, тоді як Коатес зіграє в трійці центральних захисників, а Ешгаю та Рейс розташуються на флангах. Едвардс зіграє на правому краю нападу.

Ракув: В. Ковачевич — Раковіцан, Арсенич, Рундич — Тудор, Кочергін, Берггрен, Плавшич — Цебуля, Црнац, Єбоа.

Запасні: Цифцис, Ледерман, А. Ковачевич, Жан Карлос, Новак, Маляміс, Папаніколау, Кіттель, Пясецькі.



Спортінг: Ісраел — Діоманде, Інасіу, Коатес — Ешгаю, Моріта, Юльманн, Рейс — Едвардс, Дьокереш, Гонсалвеш.