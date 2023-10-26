Ліга Європи

До вашої уваги результати матчів третього туру групового етапу ЛЄ у квартеті B.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у квартеті B марсельський Олімпік здобув непросту перемогу над АЕК Афіни.

За нічийного рахунку грецький колектив залишився у меншості через вилучення Станковича на 57-ій хвилині, після чого підопічні Дженнаро Гаттузо двічі успішно реалізували пенальті та здобули перемогу з підсумковим рахунком 3:1.

Марсель — АЕК Афіни 3:1

Голи: Вітінья, 27, Харіт, 60 (пен.), Верету, 69 (пен.) — Пінеда, 53

Вилучення: Станкович, 57 (АЕК Афіни)

У ще одному матчі цієї ж групи Брайтон зустрівся з кризовим Аяксом та вельми очікувано записав на свій рахунок три очки завдяки голам Жуана Педро та Ансу Фаті.

Ця перемога стала першою в історії "чайок" у рамках єврокубків.

Брайтон - Аякс 2:0

Голи: Жуан Педро, 42, Фаті, 53