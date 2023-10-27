Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 26 жовтня 2023 року, 19:45.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи польський Ракув зіграв унічию з лісабонським Спортінгом у квартеті D (1:1).

Перебуваючи у більшості через вилучення Дьокереша на восьмій хвилині, Ракув простив у свої ворота гол після стандарту.

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Втім, після перерви польський колектив зумів відігратися в заключному відрізку матчу завдяки голу П’ясецькі, якому асистував український вінгер Владислав Кочергін.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ракув — Спортінг Лісабон у 3 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:

Ракув — Спортінг Лісабон 1:1

Голи: П’ясецькі, 79 — Коатес, 14



Ракув: В. Ковачевич — Раковіцан, Арсенич (Жан Карлос, 14), Рундич — Тудор, Кочергін (Ледерман, 86), Берггрен, Плавшич — Цебуля (Новак, 75), Црнац, Єбоа (П’ясецькі, 75).



Спортінг: Ісраел — Діоманде, Інасіу, Коатес — Ешгаю, Моріта, Г’юлманд, Рейс — Едвардс (Паулінью, 56), Дьокереш, Гонсалвеш (Катаму, 57).



Попередження: Берггрен, Кочергін — Коатес, Діоманде

Вилучення: Дьокереш, 8 (Спортінг Лісабон)