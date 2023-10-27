Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 26 жовтня 2023 року, 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи леверкузенський Баєр здобув розгромну перемогу над Карабахом у квартеті H.

Незважаючи на те, що гостям вдалося забити один м'яч завдяки реалізованому пенальті, команда Хабі Алонсо у підсумку не зазнала жодних проблем та перемогла з рахунком 5:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Карабах у 3 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:

Баєр - Карабах 5:1

Голи: Вірц, 5, Грімальдо, 29, 55, Боніфас, 35, Тапсоба, 58 — Байрамов, 16 (пен.)