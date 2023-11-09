У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі G відбулися два матчі. 

Славія несподівано обіграла Рому. Обидва голи відбулися у другому таймі. 

Славія — Рома — 2:0 

Голи: Юречка, 50, Масопуст, 74 

Рома: Свілар — Челік, Льоренте (Санчеш, 77), Н'Діка, Манчіні — Бове, Паредес (Джедісон, 84), Ауар (Крістанте, 46) — Белотті (Дибала, 68), Лукаку, Ель-Шаараві (Карсдорп, 46) 

Попередження: Масопуст, Шевчик, ван Бюрен — Паредес, Н'Діка 

Серветт здобув вольову перемогу над Шерифом. Молдавський колектив мав дві червоних картки. 

Серветт — Шериф — 2:1 

Голи: Рульє, 84, Бедія, 90 — Северен, 12, автогол 

Попередження: Северен, Бедія — Бадоло, Зохорі, Кікі, Коваль 

Видалення: Зохорі, Кікі 