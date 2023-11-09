Завершилися два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.
Славія - Рома - Getty Images
09 листопада 2023, 21:50
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі G відбулися два матчі.
Славія несподівано обіграла Рому. Обидва голи відбулися у другому таймі.
Славія — Рома — 2:0
Голи: Юречка, 50, Масопуст, 74
Рома: Свілар — Челік, Льоренте (Санчеш, 77), Н'Діка, Манчіні — Бове, Паредес (Джедісон, 84), Ауар (Крістанте, 46) — Белотті (Дибала, 68), Лукаку, Ель-Шаараві (Карсдорп, 46)
Попередження: Масопуст, Шевчик, ван Бюрен — Паредес, Н'Діка
Серветт здобув вольову перемогу над Шерифом. Молдавський колектив мав дві червоних картки.
Серветт — Шериф — 2:1
Голи: Рульє, 84, Бедія, 90 — Северен, 12, автогол
Попередження: Северен, Бедія — Бадоло, Зохорі, Кікі, Коваль
Видалення: Зохорі, Кікі