Ліга конференцій

Слова тренера після поразки проти Маккабі Тель-Авів.

Тренер Зорі Валерій Кривенцов висловився про поєдинок проти Маккабі в Лізі конференцій (1:3).



"Для глядачів гра була цікавою, тому що обидві команди атакували. Була велика кількість гольових моментів, де забивала одна команда — Маккабі, а ми — ні.



У нас дуже молодий склад, тому бракує досвіду для виступів в таких змаганнях. Але хлопці молодці, вони показали, що можуть грати сміливо та не опустили рук. Навіть програючи 0:3 знайшли в собі сили, створювали моменти. Забили мʼяч, котрий потім скасувала система ВАР. Забили знов, були ще шанси. Команда віддала всі свої сили на полі, на які спроможна в цей час.

Ми знаємо наші недоліки. Дуже багато мʼячів в наші ворота забивається з зони наших центральних захисників. Кожен день працюємо над виправленням цих помилок, але, на жаль, вони повторюються", — цитує наставника Зорі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що через поразку луганці опустились га третю сходинку в групі.