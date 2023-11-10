Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 09 листопада 2023 року, 22:00.

Баєр став першою командою Ліги Європи, яка достроково оформила вихід в 1/8 фіналу. Німці здобули 4 перемоги в 4 матчах — стовідсотковий результат.

В четвер команда Хабі Алонсо мінімально переграла Карабах — 1:0. Єдиний гол на рахунку Боніфаса, який реалізував пенальті в компенсований до другого тайму час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Карабах — Баєр в 4 турі Ліги Європи:

Карабах — Баєр 0:1

Гол: Боніфас, 90+4 (пен.)

Попередження: Медіна, 25, Вешович, 35, Гугешашвілі, 90+3, Байрамов, 90+7 — Вірц, 68, Гофманн, 69, Джака, 69

Баєр: Коварж - Станішич, Та, Інкап'є - Телла (Фрімпонг, 61), Джака, Андріх, Грімальдо - Адлі (Гофманн, 61), Вірц (Гложек, 90+7) - Боніфас