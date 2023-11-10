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Розповідаємо про найпринциповіші протистояння у світовому футболі.

В будь-якій країні світу є яскраве і принципове протистояння, до яких команди підходять особливо — як з фізичної точки зору, так і з психологічної. І часом це виливається у справді шикарні матчі. До вашої уваги найважливіші суперництва в історії світового футболу.

10. Дженоа — Сампдорія

Дербі делла Лантерна (Ліхтарне дербі) – не найвідоміше суперництво Італії, але, мабуть, найцікавіше. Дженоа є найстарішим клубом в однойменному робітничому місті, тоді як Сампдорія, заснована в 1946 році, є нахабними вискочками з передмістя.

Наразі саме Сампдорія має більше перемог в цьому протистоянні. У "моряків" 41 перемога, тоді як Дженоа має 26. 38 матчів завершились внічию.

Цікаво, що остання зустріч цих команд відбулась наприкінці 2022 року. Дженоа поступилась з рахунком 1:3. З таким же рахунком Сампдорія здолала опонентів майже за рік до цього, коли "грифонами" керував Андрій Шевченко.

Наразі ситуація більш плачевна саме для Сампи. Вони на дні Серії В, тоді як їхні принципові суперники більш-менш вдало виступають в Серії А. Нагадаємо, що за Дженоа грає наш Руслан Маліновський.

9. Реал Сосьєдад — Атлетік

Баскське дербі, як не дивно, одне з найбільш дружніх в історії футболу. Прихильники Реала Сосьєдад і Атлетіка Більбао часто зустрічаються разом до, після та іноді навіть під час матчу і беруть участь в організованих супутніх заходах, таких як 'kalijera' (парад уболівальників від центру міста до стадіону) та Бертсо-дербія, пісенно-поетичний конкурс між двома групами у стилі традиційної бертсолариці.

Уболівальники кайфують від невимушеної атмосфери, яка зазвичай супроводжує матчі дербі, і хоча інциденти траплялися на стадіонах, ворожість зазвичай спрямована швидше до гравців суперників, ніж до фанатів.

Але багата історія цієї битви Країни Басків робить її гідною нашої уваги: дві команди вперше зустрілися в далекому 1909 році. Атлетік та Реал Сосьєдад є найбільшими футбольними клубами Країни Басків і залишаються у найвищому дивізіоні іспанського футболу довше, ніж більшість клубів, вигравши кілька трофеїв за останні сто років. Особливість цих команд — використовувати лише місцевих гравців.

8. Реал Бетіс — Севілья

Севільське дербі вперше зіграли у далекому 1915 році. Севілья здобула перемогу (4:3) над Бетісом — клубом, який має цікаву історію.

Річ у тім, що футбольний клуб Севілья був заснований в 1890 році. Через 17 років в місті створили другий футбольний клуб, що отримав назву Севілья Баломп'є. Після внутрішнього конфлікту в Севільї від неї відколовся ще один футбольний клуб Бетіс. У 1914 році відбулося злиття Бетіса і Севільї Баломп'є. Так утворився клуб під назвою Реал Бетіс Баломп'є.

Севілья розцінювалася як аристократичний клуб, а Реал Бетіс — як "народна" команда. Не обійшлось в цих командах без українського сліду. з 2016 по 2017 рік в Бетісі виступав Роман Зозуля. Він навіть був заявлений на дербі з Севільєю, проте весь поєдинок просидів у запасі, а його команда поступилась 0:1.

Загалом в цих дербі сильніше саме Севілья — 61 перемога проти 38, ще 31 матч завершився внічию.

Одні з найпам'ятніших поєдинків цих команд — протистояння в 1/8 фіналу Ліги Європи. Кожна з команд виграла матч з рахунком 2:0, а в серії пенальті Севілья пройшла далі. Вгадайте, хто виграв турнір!

7. Фламенго — Флуміненсе

У 1963 році 194 603 вболівальники зібралися на Маракані в Ріо-де-Жанейро, щоб подивитися матч між Фламенго і Флуміненсе. Це залишається світовим рекордом відвідуваності матчу внутрішнього чемпіонату. Кумедно, що той поєдинок завершився сухою нічиєю.

У Ріо-де-Жанейро існують чотири легендарні клуби – Фламенго, Васку да Гама, Ботафого та Флуміненсе. Але саме дербі між Фламенго та Флуміненсе стоїть окремо від інших. Флуміненсе — клуб, який полюбляють представники еліти. Натомість за Фламенго переважно вболіває робітничий клас.

Саме дербі має назву "Фла — Флу" (скорочено від Фламенго — Флуміненсе).

Статистика за всю історію протистояння на користь Фламенго. Фла одержали 160 перемог, а їхні суперники — 131. Ще 141 матч завершився внічию.

6. Партизан — Црвена Звєзда

Вічне дербі — дуже цікаве протистояння, яке варто розглядати не тільки з футбольної точки зору, а й зі спортивної. Річ у тім, що це суперництво цілих спортивних товариств у всіх ігрових видах.

Довгий час ця гра була принциповим протистоянням політичної боротьби між міністерством внутрішніх справ (Червона зірка) та югославською армією (Партизан).

Вболівальники цих команд є не лише в Белграді, а й в інших містах Сербії, колишньої Югославії й навіть в інших країнах. Матчі між Партизаном та ЦЗ нерідко завершуються серйозними сутичками й на трибунах, і за межами стадіону. Причина в агресивних фанатах, які віддають перевагу бійкам, а не перегляду футболу.

Цікава статистика цих команд у внутрішньому чемпіонаті. 59 матчів — 20 перемог у Црвени Звєзди, 19 — у Партизана, який, до речі, тренує старий знайомий українським вболівальникам Ігор Дуляй. Ще 20 матчів закінчились внічию. Обидві команди забили по 58 голів.

Протистояння між Партизаном та Црвеною Звєздою - матчі, які завжди привертають до себе велику увагу сербській громадськості. В останні роки якість футболу та загальний рівень чемпіонату Сербії знизив інтерес до цього протистояння, проте своєї легендарності воно не втрачає.

5. Бока Хуніорс — Рівер Плейт

За пристрастю, кольором, атмосферою та глибокою ворожнечею немає нічого схожого на Аргентинське Суперкласіко.

Бока Хуніорс — представник робітничого класу, тоді як Рівер Плейт традиційно представляє передмістя середнього класу. Сьогодні це надмірне спрощення, але боротьба Боки та Рівера за перевагу в Буенос-Айресі та за його межами робить це суперництво неперевершеним.

Протистоянню цих команд уже понад 100 років. Обидва клуби базувалися в одному районі, і одному з них довелося піти після поразки в очному поєдинку. З того часу і команди та вболівальники розпалили вогонь взаємної ненависті, який досі не вщухає.

Наразі Бока успішніша за свого конкурента в особистих зустрічах. На їхньому рахунку 88 перемог, тоді як суперник переміг 80 разів. Ще 77 матчів завершились внічию.

4. Аль-Ахлі — Замалек

Одне з найбільш хаотичних міст на планеті, Каїр, зупиняється щоразу, коли Аль-Ахлі грає проти Замалека.

Ці два клуби традиційно були розділені політикою: націоналісти Аль-Ахлі, які підтримують республіку, проти пророялістського Замалека. У день дербі на Каїрському міжнародному стадіоні панує неймовірна атмосфера.

Скасовуються всі інші заходи. І навіть політики не призначають важливих зустрічей. Це дербі так само часто закінчується серйозними сутичками фанатів.

У 2018 році журнал World Soccer включив Каїрське дербі до десятки найзапекліших дербі у світі. Єгипетська телеаудиторія Каїрського дербі оцінюється приблизно у 50 мільйонів глядачів, також за цим протистоянням стежать у Північній Африці, на Близькому Сході й по всьому світу.

Аль-Ахлі традиційно сильніше свого суперника в Каїрському дербі. "Червоні дияволи" перемагали 66 разів, натомість їхній суперник святкував перемогу всього 36 разів. Ще 58 матчів закінчились внічию. Та й загалом Аль-Ахлі куди більш титулована команда — як на внутрішній арені, так і на міжнародній.

3. Олімпіакос — Панатінаїкос

У Греції цей матч називають "дербі вічних ворогів". Чи потрібно говорити більше?

Представляючи центральні Афіни, Панатінаїкос був заснований у 1908 році як команда еліти. Олімпіакос, корінням якого є сусіднє портове місто Пірей, давно стверджував, що він є народним клубом у грецькій столиці.

Будь-який матч грецького чемпіонату привертає увагу своїми безшабашними фанатами, але "дербі вічних ворогів" — це окрема історія.

Фанати кілька разів навіть зривали матчі та просто влаштовували розборки між собою прямо на полі. Олімпіакос та Панатінаїкос - найвідоміші та титуловані в країні. Це й робить поєдинки особливими та одними з найнепримиреннішими у всій Європі.

На внутрішній арені Олімпіакос — найуспішніший футбольний клуб у Греції, який виграв 78 офіційних титулів порівняно з 42 трофеями Панатинаїкоса. Однак "зелені" більш успішні в єврокубках. Їхнім найкращим досягненням став вихід у фінал Кубка європейських чемпіонів 1971, два півфінали Кубка та Ліги чемпіонів УЄФА (1985 та 1996) та два чвертьфінали у тому ж турнірі (1992 та 2002), водночас в активі Олімпіакоса вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів у 1999 році та чвертьфінал Кубка кубків 1992/93.

2. Спортинг — Бенфіка

Лісабонське дербі. Це протистояння — одне з головних у португальському футболі та на Піренейському півострові.

Історія дербі починається в 1907 році. На сьогодні команди провели понад 300 поєдинків, у яких Бенфіка здобула більшість перемог.

Найкращий бомбардир Лісабонського дербі (і портульських чемпіонатів взагалі) — легенда Спортинга Фернанду Пейротеу, який грав за команду в 1939-1949 роках та вразив ворота "орлів" 48 разів.

Наразі протистояння між Бенфікою та Спортингом цікаве й українським вболівальникам, оскільки кольори "червоних"захищає Анатолій Трубін. Вже за місяць ці команди зустрінуться в рамках чемпіонату. Даний поєдинок стане справжнім бойовим хрещенням для українського голкіпера.

1. Фенербахче – Галатасарай

Зізнайтесь, коли ви згадуєте про протистояння Фенербахче та Галатасарая, перше, що приходить на думку — безшабашні фанати.

Дербі відоме як "міжконтинентальне", тому що Фенербахче та Галатасарай є двома основними турецькими командами з азійської та європейської частин Стамбула відповідно.

Матч між Галатасараєм та Фенербахче вважається одним і найгарячіших протистоянь не лише в Європі, а й у всьому світі. У вересні 2009 року британська Daily Mail поставила дербі Фенербахче — Галатасарай на друге місце серед десяти найбільших футбольних протистоянь усіх часів.

Повертаючись до фанатів, варто згадати один резонансний випадок, який призвів до трагічних наслідків. Шотландський тренер "левів" Грем Сунесс після перемоги в дербі 1996 року на домашньому стадіоні Фенера пройшов на середину поля і встромив у газон червоно-жовтий прапор, спровокувавши бурю ненависті з боку фанів суперника.

Відповідь Фенера не забарилась. Відомий фанат Фенербахче Окан Гюлер на прізвисько "Рембо" у розпал дербі прорвався на полі, поставив посеред нього прапор свого клубу і почав розмахувати ножем, захищаючи його. Проте правоохоронці запобігли кровопролиттю.

Згодом турецький Рембо поплатився за свою витівку. У 2000 році його вистежили вболівальники Галатасараю і відрізали вуха, на яких було витутовано "Смерть Галатасараю!".

У другій частині на вас чекає розповідь про знамените мерсисайдське дербі, римське, рурське та, звичайно ж, міланське, найкращим бомбардиром якого досі лишається легенда українського футболу Андрій Шевченко.