Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 30 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті B Марсель здобув перемогу над амстердамським Аяксом та оформив собі путівку до плей-оф (4:3).

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох аж сім м'ячів, причому свій переможний м'яч французька команда забила завдяки призначеному пенальті у компенсований до другого тайму час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — Аякс у 5 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:

Марсель — Аякс 4:3

Голи: Обамеянг, 9, пенальті, 47, 90, пенальті, Мбемба, 26 — Броббі, 10, 30, Акпом, 79

Марсель: Лопес — Клаусс, Мбемба, Гігот, Лоді (Мурільйо, 87) — Сарр, Кондогбія, Верету (Вітінья, 87), Харіт (Унахі, 87) — Корреа (Ндіає, 66), Обамеянг (Мейте, 90)

Аякс: Рамай — Гааеі, Ренш, Хато, Соса (Марта, 77) — Тахірович (Банел, 90), Бергейс, Тейлор (Акпом, 77) — Форбс (Глінссон, 46), Броббі (Салах-Еддін, 90), Бергвейн

Попередження: Лоді, Сарр — Тейлор, Глінссон, Ренш, Хато

Видалення: Бергейс, 63