Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 30 листопада 2023 року, 19:45.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи Фрайбург приймав Олімпіакос на Європа-Парк Штадіон.

Господарі поля забезпечили собі надкомфортну перевагу ще у першому таймі завдяки хет-трику Грегорича та голу Сільділльї. У другій половині зустрічі Фрайбург забив ще раз — відзначився Доан. Ця перемога забезпечила вихід німецького клубу з групи.

Фрайбург — Олімпіакос 5:0

Голи: Грегорич, 3, 8, 36, Сільділлья, 42, Доан, 77

Фрайбург: Атуболу — Сільділлья, Гінтер, Лінгарт (Гульде, 67) — Доан, Еггештайн, Гьофлер (Шаллай, 78), Макенго — Гьолер (Адаму, 67), Грегорич (Рьоль, 67), Гріфо (Вайсгаупт, 78)

Олімпіакос: Пасхалакіс — Родінеї (Кіні, 84), Рецос, Нтої, Ортега — Ессе (Карвалью, 84), Александропулос (Іборра, 46), Камара — Поденсе (Масурас, 50), Ель-Каабі (Ель-Арабі, 84), Фортуніс

Попередження: Ессе, Рецос, Іборра