Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи Рейнджерс переграв Бетіс та посів перше місце в групі. Іспанський колектив підходив до матчу на першій позиції, але поразка відправила їх на третє місце, а це означає, що навесні вони гратимуть у Лізі конференцій.

Команди обмінялися голами в першому таймі, а у другій половині зустрічі шотландці забили переможний гол — 3:2.

Огляд матчу:

Бетіс — Рейнджерс 2:3

Голи: Міранда, 14, Перес, 37 – Сіма, 11, Дессер, 20, Руф, 78.