Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 грудня 2023 року, 19:45.

У матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги Європи Ренн на своєму полі поступився Вільярреалу (2:3).

Рахунок у матчі було відкрито на 36 хвилині зусиллями Жерара Морено, який реалізував пенальті, але за хвилину французи зрівняли цифри на табло завдяки голу Асіньйона.

На 63 хвилині "жовта субмарина" вийшла вперед після удару Ахомаша, а на 78 хвилині команди знову обмінялися голами. На забитий м'яч Бласа гості відповіли точним ударом Парехо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ренн — Вільярреал в 6 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:

Ренн — Вільярреал 2:3

Голи: Ассіньйон, 37, Блас 78 — Ж. Морено, 36 (пен.), Ахомаш, 63, Парехо, 78

Ренн: Манданда — Ассіньйон, Ву, Белосян (Трюффер, 70), Теат — Бурежо (Блас, 55), Ле Фе, Матич, Нажида (Салах, 70) — Їлдирим (Гуїрі, 69), Тер’є (Калімуендо, 84).



Вільярреал: Рейна — Фойт (Терратс, 48), Альб (Бреретон, 86)іоль, Габбіа, Альтіміра — Акхомаш (Коклен, 73), Капу (Куенка, 86), Парехо, Баена — Ж. Морено, Серлот (Моралес, 73).



Попередження: Ву, Бурежо, Белосян — Альбіоль, Парехо