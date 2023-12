Вчора, 14 грудня, відбулися матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у турнірі. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

На нагороду претендують:

- форвард Спарти Праги Велько Бірманчевич — два забиті м'ячі та 74% точних передач у грі з Арісом (3:1);

- нападник Олімпіакоса Костас Фортуніс — чотири створені моменти і три асисти в матчі з Бочкою-Тополою (5:2);

- захисник Спортінга Гонсалу Інасіу — два голи, три відбори та 97% точних передач у зустрічі зі Штурмом (3:0);

- форвард Славії Праги Моймір Хотіл — дубль, чотири створені моменти та один офсайд у грі з Серветтом (4:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

У той же час УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких увійшли — Яссін Бензія з Карабаха, Жуан Педро з Брайтона, Даніел Поденсе з Олімпіакоса та Лоренц Ассіньйон з Ренна.

📐 Assignon

💫 Podence

👊 Benzia

🥵 João Pedro



4 stunning finishes but which one gets your vote?@Heineken || #UELGOTW || #UEL