Ліга Європи

Також було названо номінантів на звання автора кращого голу тижня.

Вчора, 14 грудня, відбулися матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у турнірі. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

На нагороду претендують:

- форвард Спарти Праги Велько Бірманчевич — два забиті м'ячі та 74% точних передач у грі з Арісом (3:1);

- нападник Олімпіакоса Костас Фортуніс — чотири створені моменти і три асисти в матчі з Бочкою-Тополою (5:2);

- захисник Спортінга Гонсалу Інасіу — два голи, три відбори та 97% точних передач у зустрічі зі Штурмом (3:0);

- форвард Славії Праги Моймір Хотіл — дубль, чотири створені моменти та один офсайд у грі з Серветтом (4:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

У той же час УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких увійшли — Яссін Бензія з Карабаха, Жуан Педро з Брайтона, Даніел Поденсе з Олімпіакоса та Лоренц Ассіньйон з Ренна.

📐 Assignon

💫 Podence

👊 Benzia

🥵 João Pedro



4 stunning finishes but which one gets your vote?@Heineken || #UELGOTW || #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2023

Віддати свій голос можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі всі учасники плей-офф Ліги Європи.