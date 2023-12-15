Також було названо номінантів на звання автора кращого голу тижня.
Гонсалу Інасіу, Getty Images
15 грудня 2023, 10:07
Вчора, 14 грудня, відбулися матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у турнірі. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
На нагороду претендують:
- форвард Спарти Праги Велько Бірманчевич — два забиті м'ячі та 74% точних передач у грі з Арісом (3:1);
- нападник Олімпіакоса Костас Фортуніс — чотири створені моменти і три асисти в матчі з Бочкою-Тополою (5:2);
- захисник Спортінга Гонсалу Інасіу — два голи, три відбори та 97% точних передач у зустрічі зі Штурмом (3:0);
- форвард Славії Праги Моймір Хотіл — дубль, чотири створені моменти та один офсайд у грі з Серветтом (4:0).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
У той же час УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких увійшли — Яссін Бензія з Карабаха, Жуан Педро з Брайтона, Даніел Поденсе з Олімпіакоса та Лоренц Ассіньйон з Ренна.
Віддати свій голос можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стали відомі всі учасники плей-офф Ліги Європи.