Ліга Європи

Єдиний представник України вже невдовзі дізнається свою долю.

Жеребкування попереднього раунду Ліги Європи УЄФА має відбутись уже завтра, 18 грудня 2023 року, у штаб-квартирі європейської футбольної організації.

Єдиним представником України у весняній частині єврокубків та в цьому турнірі зокрема буде чинний чемпіон, донецький Шахтар.

Нещодавно "гірники" дізнались перелік потенційних суперників у першому раунді плей-оф другого за рангом міжнародного змагання.

Серед них тренер по фізпідготовці Карло Ніколіні обрав найбільш небажаного, про що розповів у своєму інтерв’ю італійській пресі.

"Рівень Ліги Європи значно підріс, порівняно із минулими розіграшами. Зараз у плей-оф присутні гравці високого калібру, є хороші команди, насамперед Рома та лісабонський Спортінг.

Команду Моуріньо слід уникати, вони мають міжнародний досвід ігор із футболістами топ-рівня, а ще в матчах на виліт вони дуже небезпечні.

Окрім того, враховуючи пору року, в яку ми збираємося грати, нам буде дуже складно зустрітися з Ромою, адже вона перебуватиме у розпалі, а ми після зимової перерви проведемо свій перший офіційний матч, тому нам буде складно підтримувати темп гри", — заявив італійський фахівець.

Жеребкування попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА відбудеться 18 грудня, о 14:00.