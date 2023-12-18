Ліга Європи

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич – про благодійний матч в Японії та результати жеребкування Ліги Європи.

Чи зможе Шахтар пройти Марсель в Лізі Європи?

"По-перше, хочу подякувати японському народові та всій Японії за запрошення, за теплий прийом, за відмінну організацію та чудову атмосферу на стадіоні. Це було вражаюче. Як і на будь-якій товариській чи благодійній зустрічі, ми дали змогу зіграти всім футболістам. Вони заслужили на це, адже дуже сумлінно працювали впродовж останніх двох місяців мого перебування на тренерській посаді. Також мені було цікаво побачити деяких футболістів у поєдинку із суперником такого рівня.

Ми зіграли 2:2, товариська нічия, могли забивати більше, тому що мали кілька моментів, так само як і опонент. Думаю, цю гру було приємно дивитись і людям на стадіоні сподобалось. Щасливий, що ми тут з такого гарного приводу, як благодійність. Це дуже важливо для України.

Як я вже сказав, перше послання – те, що ми тут заради України та українців, говоримо про необхідність підтримки України. Це перший і найважливіший меседж. По-друге, ми тут заради футболу, щоб показати власні принципи та продемонструвати свою гру, а також перевірити всіх гравців, які прибули сюди".

Про Марсель:

"Так, це добре відома команда, Феєнорд грав з нею два роки тому. Складний опонент, хороша команда, великий клуб. На цьому рівні взагалі немає легких суперників. У Лізі Європи всі команди спроможні виступати в Лізі чемпіонів. Задоволений результатом жеребкування, буде дуже цікаво", — наводить слова Пушича офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, стикові матчі Ліги Європи відбудуться 15 та 22 лютого 2024 року. Перша зустріч для "гірників" проходитиме вдома.